Сьогодні президент України Володимир Зеленський виступить у Гаазі з промовою "Немає миру без справедливості"

Про це пише нідерландський експерт з питань Східної Європи Боб Дін в ефірі Nieuwsuur

На думку Діна, український президент, ймовірно, у своїй промові "підкреслить важливість правосуддя та відшкодування збитків" у Гаазі, як в місті миру та справедливості.

За інформацією ZN.UA , не виключено, що в Нідерландах під час візиту Зеленського може бути оголошено про створення Міжнародного Спеціального трибуналу для вищого політичного та військового керівництва росії. Наразі цю ідею підтримують вже 32 держави.

**Про те, на якому етапі зараз перебуває складний процес створення спецтрибуналу для російських воєнних злочинців, які існують погляди на модель трибуналу розповідає Ерік Кучеренко у статті "Як Україна наближає створення трибуналу, що засудить путіна&Ko".

Джерело: https://t.me/znua_live/91205

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