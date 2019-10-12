Происшествия
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12.10.2019 21:03
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Столкновение ВАЗ и Деу на Белгородском шоссе

Столкновение ВАЗ и Деу на Белгородском шоссе

Сегодня около 16:00 на Белгородском шоссе в районе пересечения с проспектом Академика Курчатова не разминулись автомобили Деу Ланос и ВАЗ 21099. 

По данным пресс-службы патрульной полиции, водитель ВАЗ нарушил правила проезда перекрестка (п.16.11 ПДД Украины), в результате чего и произошло столкновение с Деу. 

Медпомощь участникам ДТП не требовалась. На водителя ВАЗ патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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