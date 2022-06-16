Священники в рф «благословляють» військову техніку, яка їде вбивати українських дітей. ВІДЕО

Росія в рамках контракту 2022 року відправила міноборони білорусії відремонтовані самохідні гаубиці 2С3М «Акація».

Про це повідомляє Главком.

Ніхто не сумнівається, що ця техніка буде використана проти України. Тому особливо цинічно виглядало, як священнослужитель рпц освятив танки, які поїхали вбивати мирних українців.

Ніби цього було мало, керівництво заводу зібрало співробітників та запросило оркестр на «святкове» проводжання продукції концерну.

Источник: sprotyv.info

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