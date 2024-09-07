Суддя звинуватила адвокатів Трампа у спробах завадити оприлюдненню важливих доказів

Суддя Таня Чуткан звинуватила адвокатів Дональда Трампа у спробах завадити оприлюдненню потенційно важливих доказів спроб колишнього президента скасувати свою поразку на виборах 2020 року — The Hill.

Водночас Чуткан визнала, що справу не буде передано до суду до 5 листопада.

Суддя дала стороні обвинувачення, ймовірно, останній шанс для оприлюднення доказів у цій справі до дня виборів, давши вказівку спеціальному прокурору Джеку Сміту відповісти до 26 вересня на постанову Верховного Суду про імунітет колишніх президентів від кримінального переслідування.

Томас Віндом, прокурор з офісу Джека Сміта, відповів, що вони потенційно готові розкрити нові документи, щоб довести, що постанова Верховного суду не зачіпає їхню справу проти Трампа, а тому її має бути передано до суду.

Трамп, який не був присутнім на слуханні, не визнав себе винним за чотирма кримінальними звинуваченнями у використанні неправдивих тверджень про шахрайство з виборцями з метою зміни результатів виборів і для того, щоб перешкодити підтвердженню його поразки від Байдена.

Джерело: https://t.me/znua_live/165726

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