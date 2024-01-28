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Т-90М "Прорыв"

Т-90М Прорыв

По состоянию на 26 января 2024 верифицировано уничтожение 4 танков Т-90М "Прорыв".

Всего, за время полномасштабного вторжения в Украину было верифицировано уничтожение/повреждение/затрофей 106 танков Т-90 из которых более 60 это танки Т-90М "Прорыв".

Согласно не верифицированным данным потери в данной модификации у РОВ превышают 150 единиц.

Накануне российская пропаганда выпустила бравурный рекламный ролик с УВЗ, где демонстрировала производство танков Т-90М "Прорыв". Лучше бы не выпускали.

Из видео подтвердилась информация, которая уже давно озвучивается. УВЗ работает исключительно как ремонтная база для Т-72, выводимых из консервации и последующей их модернизации.

В свою очередь, линия Т-90М "Прорыв" не способна в течение месяца выдавать даже ротный комплект танков. В данном случае, у Омсктрансмаша выше показатель выдачи Т-80БВМ - рота в месяц, снятие с консервации, ремонт, доведение до боеспособного состояния и модернизация, минимум месяц на роту, а то и больше.

Т-90М "Прорыв" превращается в единорога? Зверь о котором все знаю, но которого мало кто видел, а в скором времени и вообще...

Т-90М Прорыв

Т-90М Прорыв

Т-90М Прорыв

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20920

Новости портала «Весь Харьков»

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