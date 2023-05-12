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Теперь вспоминаем посты, выходившие перед 10 мая

Теперь вспоминаем посты, выходившие перед 10 мая

Пригожин сделал достаточно интересный политический трюк, почувствовав, что проиграл сражение за Бахмут. Когда стало понятно, что держать оборону и тем более наступать "Ваг(и)нер" не способен, Пригожин перекидывает ответственность на Шойгу, обвиняя того в плохом обеспечении наемников боеприпасами. По имеющимся данным, с боеприпасами проблемы были, но главная загвоздка находилась в плоскости личного состава, который чуть ранее "закрыли" для Пригожина лица, создавшие свои ЧВК.

Так или иначе, Пригожин ткнул в глаз Шойгу, немного потопил Кадырова, разбил Герасимова и на "похоронном троне" ускользнул из-под обломков Бахмута.

На этом сказ о "стабильной линии фронта" пора заканчивать. Скоро на глазах всё начнет сыпаться. Кремль потерял возможность задавать инициативу в войне на очень долгое время. И ВСУ воспользуются "падающим Бахмутом" как подстилкой под свое контрнаступление.

Сегодня наши слова подтверждают военные представители США: россиян удивит тактика ВСУ

Джерело: https://t.me/cynic2020/7851

Новости портала «Весь Харьков»

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