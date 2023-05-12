Теперь вспоминаем посты, выходившие перед 10 мая

Пригожин сделал достаточно интересный политический трюк, почувствовав, что проиграл сражение за Бахмут. Когда стало понятно, что держать оборону и тем более наступать "Ваг(и)нер" не способен, Пригожин перекидывает ответственность на Шойгу, обвиняя того в плохом обеспечении наемников боеприпасами. По имеющимся данным, с боеприпасами проблемы были, но главная загвоздка находилась в плоскости личного состава, который чуть ранее "закрыли" для Пригожина лица, создавшие свои ЧВК.

Так или иначе, Пригожин ткнул в глаз Шойгу, немного потопил Кадырова, разбил Герасимова и на "похоронном троне" ускользнул из-под обломков Бахмута.

На этом сказ о "стабильной линии фронта" пора заканчивать. Скоро на глазах всё начнет сыпаться. Кремль потерял возможность задавать инициативу в войне на очень долгое время. И ВСУ воспользуются "падающим Бахмутом" как подстилкой под свое контрнаступление.

Сегодня наши слова подтверждают военные представители США: россиян удивит тактика ВСУ

Джерело: https://t.me/cynic2020/7851

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