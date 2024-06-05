"Токсична і люта": у США розслідують поведінку конгресвумен з України Спартц

Комітет з питань етики Палати представників Конгресу США провів попереднє розслідування щодо поведінки конгресвумен українського походження Вікторії Спартц з персоналом.

Джерело: Politico

Деталі: Приводом для розслідування стали численні скарги про нібито "зловживання", "загальну токсичність" і "лють" республіканки від штату Індіана. Про це розповіли нинішній помічник і колишній її помічник, вони подали скарги і з ними зв'язалися слідчі.

Помічники, які побажали залишитися анонімними через страх помсти з боку Спартц, заявили, що їхні скарги були подані слідчим комісії ще до того, як Спартц виграла свої первинні перегони минулого місяця. За словами помічників, слідчі сказали їм, що Комітет з етики не розпочне офіційного розслідування до цього часу, зважаючи на потенційну можливість втручання у вибори.

За словами цих двох людей, неспокійна поведінка Спартц продовжується і досі. За останні кілька тижнів вона запровадила скорочення заробітної плати на десятки тисяч доларів для деяких співробітників, що відбулося на тлі її постійних скарг на роботу своїх підлеглих. У квітні Спартц надіслала співробітникам записку, в якій заборонила їм розмовляти з репортерами POLITICO, які шукали інформацію про її офіс.

Пряма мова Спартц: "Якщо ви відчуваєте сильне бажання облити мене брудом, я не проти... але, будь ласка, не використовуйте вигадані спекуляції, які можуть поставити чиєсь життя під загрозу... це неетично і не послужить вам на користь у майбутньому".

Ще деталі: У вівторок її керівник апарату Патрік Слоуінскі подав у відставку, пропрацювавши на цій посаді менше місяця, за словами людини, знайомої з цією справою. Він відмовився від коментарів. Майкл Стівенс, який був директором з комунікацій Спартц з січня, також подав у відставку у вівторок ввечері, за словами тієї ж особи.

У відповідь на повідомлення про розслідування комісії з етики Спартц сказала, що "не розуміє, про що ви говорите".

На праймеріз, що відбулися минулого місяця, Спартц перемогла вісьмох конкурентів, включно з представником штату Чаком Гудрічем, який витратив на кампанію майже втричі більше коштів, ніж вона.

Гудріч розкритикував ставлення Спартц до своїх підлеглих під час праймеріз, назвавши її "найгіршим босом в усьому Конгресі", згідно зі звітом Politico за 2022 рік.

"Маніакальна поведінка", - йшлося в рекламі Гудріча, посилаючись на попередні повідомлення. "Вона кричить і проклинає, називаючи їх дебілами та ідіотами. Судячи з інтерв'ю з півдюжиною співробітників, Вікторія Спартц уникала звільнень, а натомість знущалася над ними, поки вони не пішли".

У відповідь на попередні повідомлення Спартц висловила вдячність своїм співробітникам і сказала: "Я працюю надзвичайно важко в темпі, який не для всіх під силу".

Судячи з того, що розповіли Politico шість нинішніх і колишніх помічників за останні місяці, її поведінка з тих пір практично не змінилася. Двоє згаданих раніше осіб, які також залишилися анонімними, розповіли про випадки словесних образ слідчим з питань етики.

За словами цих двох осіб, розслідування з питань етики також охоплює використання ресурсів Палати представників, що фінансуються платниками податків, для проведення передвиборчої кампанії в робочий час. За словами співрозмовників, Спартц іноді запитує співробітників про питання кампанії, дзвонить їм на службові телефони, коли вони перебувають в офісі.

Пряма мова співробітника Спартц: "Зазвичай вона дзвонить комусь по телефону або говорить в обличчя, лається, вимовляє слово на літеру "F" близько мільйона разів, називає їх довбаними дебілами, довбаними дітьми, довбаними, як завгодно. Це відбувається щотижня. Це не рідкість. Всі мої взаємодії з нею були сповнені цілковитої і тотальної люті".

Ще деталі: Два терміни перебування Спартц у Конгресі були відзначені високою плинністю кадрів, гострою критикою президента України Володимира Зеленського і, зрештою, її відмовою від підтримки допомоги Україні, країни, де вона народилася.

Передісторія:

● Спартц – перша представниця американського Конгресу, яка народилася в Україні, переїхала до США і досягла аж таких висот у американській політиці.

● Вона здійснила кілька поїздок до України, зустрічалася навіть з першою леді. А ще її часом помилково називають співавторкою закону про ленд-ліз. Однак, за даними джерел і за визнанням самої Спартц, відносини з офіційним Києвом у неї не дуже складалися.

● А кульмінацією цих проблем став лист конгресвумен до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо контактів з главою Офісу президента України, а також блок звинувачень на адресу Андрія Єрмака.

● Спартц не голосувала за законопроект про підтримку України, а навпаки протидіяла схваленню американської допомоги.

Джерело: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»