Трамп готовится к «гражданской войне»

Ведущий Morning Joe на MSNBC Джо Скарборо заявил, что риторика Трампа на предвыборной кампании свидетельствует о том, что он и его сторонники готовятся к насилию после выборов 2024 года.

В ходе своей утренней передачи Скарборо показал фрагмент выступления Трампа, в котором тот говорил своим сторонникам:

«Те, кто хочет помешать нам достичь этого будущего, оклеветали меня, подвергли импичменту, предъявили обвинения, пытались снять с выборов. И кто знает? Может быть, даже пытались убить меня». Трамп продолжил: «Я всегда говорю, что есть враг изнутри, но у нас есть враг изнутри, который, как мне кажется, гораздо опаснее внешнего врага».

Скарборо осудил Трампа и его союзников, назвав их поведение «всё более отчаянным» за несколько недель до дня выборов. Он заявил:

«Уровень антиамериканской активности, который вы только что видели, ошеломляет. Это антиамериканско. Они знают, что лгут. Дональд Трамп знает, что это ложь. То, что Джей Ди Вэнс и семья Трампа говорят такие вещи, выводит угрозу насилия на новый уровень… Это всё более отчаянный человек. Всё более отчаянная семья, которая готовится к гражданской войне».

Скарборо также отметил, что Трамп до сих пор не признал своё поражение на выборах 2020 года и предостерёг, что в случае нового поражения в следующем месяце экс-президент может спровоцировать гражданские беспорядки.

В июле Рейчел Мэддоу пришла к выводу, что Трамп не собирается возвращаться в Белый Дом через выигрыш на выборах. Именно поэтому он постоянно заявляет о том, что ему не нужны голоса.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5452

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