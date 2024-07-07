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Трамп хоче поставити на паузу судовий розгляд щодо звинувачень у недбалому поводженні з секретними документами

Трамп хоче поставити на паузу судовий розгляд щодо звинувачень у недбалому поводженні з секретними документами

Адвокати Дональда Трампа в п'ятницю звернулися до суду із проханням частково призупинити кримінальну справу за звинуваченням колишнього президента у неправомірному поводженні із секретними документами після того, як Верховний суд США постановив, що президенти мають широкий імунітет від кримінального переслідування за офіційні дії. Про це повідомляє Reuters.

Трамп заявив, що рішення Верховного суду про те, що він має широкий імунітет від кримінального переслідування у справі про його спроби скасувати вибори 2020 року, також посилює його претензії на імунітет у кримінальній справі щодо засекречених документів.

Як йдеться у судовому поданні захисників експрезидента, пауза необхідна “для мінімізації негативних наслідків для інституту президентства, що випливають з цього неконституційного розслідування і судового переслідування”.

У травні суддя Ейлін Кеннон відклала судовий процес у справі щодо неналежного поводження Трампа із секретними документами на невизначений термін, посилаючись на необхідність “належної підготовки”.

Джерело: zn.ua

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Темы: суд, США, трамп

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