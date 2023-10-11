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Трамп-«миротворець» увімкнув режим торговця чужими землями на догоду путіну і власній кишені

Трамп-«миротворець» увімкнув режим торговця чужими землями на догоду путіну і власній кишені

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Великого розголосу набуло інтерв’ю експрезидента США Трампа виданню Just The News, в якому той, зокрема, запропонував Україні віддати свої російськомовні регіони росії: «Можна було б віддати області, які тяжіють до того, щоби бути з росіянами, де люди говорять російською. Тоді можна було б зберегти країну» і додав, що «він міг би особисто домовитися про таку угоду».

Насправді, екс-віцепрезидент США (в адміністрації Трампа) Майк Пенс в етері CNN різко засудив його за таку політику «умиротворення». Він наголосив, що і російське вторгнення в Україну, і вторгнення терористів ХАМАС до Ізраїлю були неспровокованими та виносять питання про те, чи будуть США брати на себе роль лідера вільного світу.

Пенс розкритикував в ізоляціонізмі республіканські «голоси умиротворення, такі як Вівек Рамасвамі та Рон ДеСантіс, які суперечать традиції нашої партії, за якою Америка є лідером вільного світу».

В будь-якому разі (і за будь-яких результатів майбутніх президентських виборів в США, що відбудуться більш ніж за рік) Київ не змінить власної позиції, яку чітко зафіксував: жодних торгів і угод за рахунок міжнародно визнаних територій України не буде.

Джерело: https://t.me/spravdi/33934

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