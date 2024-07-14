Трамп пригрозив у разі перемоги на виборах відправити Цукерберга до в’язниці

Ворожнеча між експрезидентом США і власником Facebook тримає вже кілька років.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що у разі його перемоги на виборах відправить власника компанії Facebook Марка Цукерберга до в’язниці. Про це повідомляє Business Insider.

«У них немає сорому! Усе, що я можу сказати, це те, що якщо мене оберуть президентом, ми будемо переслідувати фальсифікаторів виборів на небачених раніше рівнях, і вони будуть відправлені до в’язниці на довгий час. Ми вже знаємо, хто ви. Не робіть цього! Будьте обережні, Цукербаки», — написав Трамп на своїй платформі Truth Social.

Ворожнеча між Трампом і Цукербергом триває ще з часів президентства першого. У червні 2020 року Цукерберг заявив, що його «глибоко вразила й викликала огиду роз'єднувальна й підбурювальна риторика президента Трампа» після того, як Facebook розкритикували за те, що він дозволив тодішньому президенту робити агресивні висловлювання на платформі.

Трампу остаточно заборонили користуватися Facebook після Капітолійських заворушень 6 січня 2021 року, коли його прихильники штурмували будівлю Капітолія у Вашингтоні.

У своїй заяві Цукерберг тоді сказав, що компанія вважає, що «ризики дозволити президенту продовжувати користуватися нашою послугою протягом цього періоду просто занадто великі».

Meta заняла заборону тільки на початку 2023 року.

Також Трамп звинувачував Цукерберга у шахрайстві на виборах 2020 року. Справа стосувалась пожертви двох мільйонів доларів від групи, пов’язаної з Цукербергом, виборчому комітету Джорджії.

Джерело: ms.detector.media

Новости портала «Весь Харьков»