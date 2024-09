Трамп признал, что проиграл выборы

В интервью подкастеру Лексу Фридману он заявил:

«Меня уверяли: если я наберу 63 миллиона голосов, как в первый раз, «Ты победишь. Ты не можешь не победить». И я набрал миллионы голосов больше, но проиграл с минимальным отрывом» (And I got millions more votes than that and lost by a whisker).

Таким образом, Трамп подтвердил то, что содержится в обвинении против него по делу о краже выборов в федеральном суде Округа Колумбия - что он ЗНАЛ, что проиграл выборы-2020 и намеренно пытался их украсть (а не находился в добросовестном заблуждении).

И знаете, его же фанбаза уже негодует. Неонацист Ник Фуэетес, которого Трамп приглашал на ужин в Мар-а-Лаго посвятил уже несколько подкастов (https://youtu.be/PIpb-8hXoMM?si=e2Y_v7jyiUS4dYmu) тому, что что Трамп всех продал и предал, что захватчики Капитолия сидят ни за что, и что если Трамп проиграл выборы, что он лузер и должен быть судим и обвинения Джекса Смита справедливо.

И сказал, что «такие вещи нельзя озвучивать». То есть он сам тоже знает, естественно, что Трамп проиграл.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5363

