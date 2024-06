Трамп заявив, що його катували у в'язниці Атланти минулого літа, - The Washington Times

Екс-президент США розповів про це в електронному розсиланні зі збору коштів на свою виборчу кампанію. 2020-го, після історії з захопленням Капітолію (Трампа обвинувачували у спробах скасувати підсумки президентських виборів), у в'язниці вперше зробили фото Трампа як злочинця - під час усіх попередніх епізодів затримання Трампа таких фото не робили.

І саме це фото Трамп тепер розмістив на кавових горнятах, які продає в рамках передвиборчої кампанії.

Трамп навіть спробував пограти словами: стандартне фото на документи, в тому числі і фото для справи ув'язненого, називають "mugshot" (щось на кшталт "моментального писку"). При тому "mug" - це і "писок" і "горня" (таке більше, щоб і двома руками тримати, а не елегантна філіжанка з блюдцем).

Слова Трампа з фандрайзингового листа буквально звучать так: "Я хочу нагадати вам, що вони зі мною робили. Вони катували мене в Фултонській в'язниці /Fulton County Jail, та ЗРОБИЛИ МОЄ ФОТО/ TOOK MY MUGSHOT. І знаєте що? Я вмістив його на горнята /put it on a mug щоб ЦІЛИЙ СВІТ ПОБАЧИВ!”.

Як саме його катували, Трамп не уточнив.

--

Це власне оте фото.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/28204

Новости портала «Весь Харьков»