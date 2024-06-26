Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:44
Просмотров: 104

Трамп заявив, що його катували у в'язниці Атланти минулого літа, - The Washington Times

Трамп заявив, що його катували у вязниці Атланти минулого літа, - The Washington Times

Екс-президент США розповів про це в електронному розсиланні зі збору коштів на свою виборчу кампанію. 2020-го, після історії з захопленням Капітолію (Трампа обвинувачували у спробах скасувати підсумки президентських виборів), у в'язниці вперше зробили фото Трампа як злочинця - під час усіх попередніх епізодів затримання Трампа таких фото не робили.

І саме це фото Трамп тепер розмістив на кавових горнятах, які продає в рамках передвиборчої кампанії.

Трамп навіть спробував пограти словами: стандартне фото на документи, в тому числі і фото для справи ув'язненого, називають "mugshot" (щось на кшталт "моментального писку"). При тому "mug" - це і "писок" і "горня" (таке більше, щоб і двома руками тримати, а не елегантна філіжанка з блюдцем).

Слова Трампа з фандрайзингового листа буквально звучать так: "Я хочу нагадати вам, що вони зі мною робили. Вони катували мене в Фултонській в'язниці /Fulton County Jail, та ЗРОБИЛИ МОЄ ФОТО/ TOOK MY MUGSHOT. І знаєте що? Я вмістив його на горнята /put it on a mug щоб ЦІЛИЙ СВІТ ПОБАЧИВ!”.

Як саме його катували, Трамп не уточнив.

--

Це власне оте фото.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/28204

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

США найближчим часом вимушена буде відмовитися від ще однієї своєї заборони - ЗСУ зможе обстрілювати рашистську територію західною зброєю
Сегодня 07:19    103
Путин напрямую пригрозил исламистскими терактами Америке
25.06.2024 07:34    277
США підключились в Південній Кореї для постачання в Україну військової допомоги: південнокорейська невизначеність для путіна
24.06.2024 10:10    218
В четверг, 27 июня, пройдут первые теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа
24.06.2024 09:47    171
Новини з іншого світу
24.06.2024 09:23    244
Головне за вихідні
24.06.2024 07:28    155
Американська ШІ-компанія купила український стартап онлайн-замовлень
23.06.2024 09:40    258
Розкрита вартість Starlink Mini та ціна за користування
23.06.2024 08:20    261
Microsoft готує оновлене меню “Пуск” у Windows 11
23.06.2024 07:58    247
У Китаї штучний інтелект перетворив українського ютубера на російського
23.06.2024 07:15    214
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 