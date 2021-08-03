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Турбота про людей чи “дослідження на кроликах”

Турбота про людей чи “дослідження на кроликах”

Щодо вакцинування населення російськими препаратами на тимчасово окупованих територіях України

Провівши на тимчасово окупованих територіях України агітаційну кампанію з вакцинації препаратом “Sputnik V”, Російська Федерація насправді використовує там не цю вакцину, а її однокомпонентного двійника “Sputnik Light”, тим самим вводячи людей в оману.

“Sputnik Light”, розроблена на основі вакцини “Sputnik V”, не отримала погодження для використання від Європейського агентства з лікарняних виробів (ЕМА) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Схвалення ВООЗ має важливе значення для поширення вакцини в рамках ініціативи глобального доступу до вакцин від коронавірусу, яка надає препарат для вакцинування бідним країнам.

Усе, що Росія може сьогодні надати своїм недореспублікам на Донбасі, – це вакцини, якими користуються лише найбідніші країни світу, у той час як Україна вакцинує своїх громадянам найкращими та найвартіснішими вакцинами, які використовують усі цивілізовані країни. І навіть це Росія робить неофіційно, намагаючись приховати факти завезення вакцини в ОРДЛО.

Жителі так званої ЛДНР можуть стати банально піддослідними кроликами для російських фармацевтів, які випробовують на них новий варіант своєї вакцини “Sputnik Light”, перш ніж запропонувати її росіянам.

Якщо двокомпонентна російська вакцина “Sputnik V” має цілу низку побічних ефектів, виникає питання, скільки таких ефектів має її однокомпонентний нащадок. Ймовірно, їхня кількість значно більша.

Провівши випробування своєї сумнівної вакцини на мешканцях так званих ЛНР та ДНР, РФ не нестиме за загибель чи хвороби людей жодної відповідальності, у той час як результат її випробувань на громадянах Росії повністю ляже на плечі російських фармацевтів. Скільки людей вб’є ця вакцина насправді – не дізнається ніхто.

Источник: gur.gov.ua

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