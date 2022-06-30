Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:42
Просмотров: 64

В Харькове обследуют укрытия в многоэтажных домах, а также приводят их в порядок для дальнейшего использования

В Харькове обследуют укрытия в многоэтажных домах, а также приводят их в порядок для дальнейшего использования

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, к началу полномасштабного российского вторжения в городе насчитывалось 2 872 подвальных помещения многоквартирных домов, которые являются самыми простыми укрытиями для населения. Чтобы определить степень их разрушения и возможность дальнейшей эксплуатации, укрытия обследуют, после чего коммунальщики совместно с волонтерами приводят в порядок. В частности, сегодня, 29 июня, к уборке укрытий в Основянском районе присоединились 24 волонтера, которые собрали и вывезли 37 куб. м мусора.

По информации департамента, по состоянию на 6 июня в Харькове обследовано 2 846 таких укрытий, пригодных для дальнейшего использования. В частности, в Индустриальном районе – 395, в Киевском – 427, в Немышлянском – 252, в Новобаварском – 218, в Основянском – 162, в Салтовском – 567, в Слободском – 335, в Холодногорском – 185, в Шевченковском - 305.

Источник: https://t.me/citykharkivua/10270

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ЗСУ вразили ще один російський «Панцир - С1» на Зміїному
Сегодня 08:19    2
Сегодня начался крах режима
Сегодня 08:10    38
Будут ли приходить повестки украинцам через "Дію": ответ Минцифры
Сегодня 08:00    43
Россия осталась без алкогольных брендов
Сегодня 07:50    59
Похищенных россией украинцев на границе будут пропускать без документов: как это работает
Сегодня 07:25    83
НАТО затвердило новий пакет допомоги Україні
Сегодня 07:16    79
Оперативна інформація станом на 06.00 30.06.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:14    93
Вже 4 місяці IT-бійці України та світу атакують росію (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:07    76
Декілька днів тому на росії підірвано склад головного ракетно-артилерійського управління МО РФ - ЗМІ
Сегодня 06:49    105
У Харкові частково пошкоджені мережі систем оповіщення про повітряну небезпеку
Сегодня 06:34    108
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 