В Харькове обследуют укрытия в многоэтажных домах, а также приводят их в порядок для дальнейшего использования

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, к началу полномасштабного российского вторжения в городе насчитывалось 2 872 подвальных помещения многоквартирных домов, которые являются самыми простыми укрытиями для населения. Чтобы определить степень их разрушения и возможность дальнейшей эксплуатации, укрытия обследуют, после чего коммунальщики совместно с волонтерами приводят в порядок. В частности, сегодня, 29 июня, к уборке укрытий в Основянском районе присоединились 24 волонтера, которые собрали и вывезли 37 куб. м мусора.

По информации департамента, по состоянию на 6 июня в Харькове обследовано 2 846 таких укрытий, пригодных для дальнейшего использования. В частности, в Индустриальном районе – 395, в Киевском – 427, в Немышлянском – 252, в Новобаварском – 218, в Основянском – 162, в Салтовском – 567, в Слободском – 335, в Холодногорском – 185, в Шевченковском - 305.

Источник: https://t.me/citykharkivua/10270

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