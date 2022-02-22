В Харькове поймали почти 40 пьяных водителей

За выходные дни, 19 и 20 февраля, харьковские патрульные получили 1174 вызова и поймали 37 пьяных водителей. На них составили административные протоколы. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Харьковской области.

Также инспекторы зарегистрировали 52 ДТП, из них 5 с травмированными.

Справка SQ. В Украине в 2021 году произошло 5019 аварий с участием водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В этих ДТП погибли 113 человек, 1 072 получили травмы.

Всего в 2021 году было оформлено 133 289 водителей с признаками алкогольного и наркотического опьянения. В 2020 году эта цифра составляла 129 480 водителей.

За январь 2022 года уже зафиксировано 6 567 случаев нетрезвого управления транспортом.

Источник: sq.com.ua

Автор: Ольга Новикова

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