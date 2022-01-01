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В Харькове трамвай сошел с рельсов и выкатился на проезжую часть (ФОТО)

В Харькове трамвай сошел с рельсов и выкатился на проезжую часть (ФОТО)

В Харькове трамвай сошел с рельсов и выкатился на проезжую часть. Авария произошла недалеко от станции метро "Защитников Украины", в районе Конного рынка. По предварительным данным, пострадавших нет.

Отметим, это уже третий подобный случай на этом участке дороги за 10 дней. Первый произошел 22 декабря. Тогда ДТП произошло рано утром, сошедший с рельсов трамвай врезался в дерево. Пострадали три человека.

Второй инцидент произошел вечером 24 декабря. Трамвай развернуло перпендикулярно проезжей части, он врезался в столб.

Источник: sq.com.ua

Автор: Наталья Кобзар

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