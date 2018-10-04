В Харькове упавший на девушку прохожий раздавил ее насмерть

В Харькове на улице Пушкинской, недалеко от института микробиологии и иммунологии им. Мечникова шедший по улице полный мужчина споткнулся и упал на идущую впереди 30-летнюю харьковчанку.

По словам родственников погибшей, девушка, которую звали Наталья, шла с работы, когда на нее сзади упал мужчина полного телосложения.

После этого девушка позвонила сестре и сообщила о случившемся, однако через несколько минут пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

Как сообщается, причиной смерти девушки стал разрыв аорты грудного отдела.

Мужчину, ставшего виновником смерти девушки, устанавливают.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, факт события внесен в ЕРДР по ч.1 ст. 115 УК Украины.

Родственники погибшей Натальи на месте происшествия оставили цветы с запиской, в которой указан телефон для связи, попросив откликнуться свидетелей случившегося.

Агентство Телевидения Новости