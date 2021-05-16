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В Харьковской области спасатели разминировали почти десяток боеприпасов времен второй мировой войны

В Харьковской области спасатели разминировали почти десяток боеприпасов времен второй мировой войны

В течение 13 мая в Харьковской области работы по разминированию боеприпасов проводили в населенных пунктах Харьковского, Змиевского, Балаклейского районов, а также на территории Пищанского лесничества в Изюмском районе,

По данным спасателей, пиротехники уничтожили восемь боеприпасов, в том числе два артснаряда калибра 76 мм, пять минометных мин калибра 82 мм и одну мину калибра 50 мм.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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