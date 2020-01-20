В Канаде прошел сильнейший за 20 лет снегопад: в стране объявили режим ЧС

В течение 17-18 января в провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор выпало 76,2 см снега

В Канаде зафиксирован самый сильный за последние 20 лет снегопад.

Из-за стихии в восточных провинциях страны объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает CTV News.

Указано, что в течение 17-18 января в провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор выпало 76,2 см снега.

При этом предыдущий рекорд в 1999 году составил 68,4 см снега.

Как отмечается, руководители провинций просят у правительства включить мобилизацию вооруженных сил Канады, чтобы помочь пострадавшим от суровой зимней погоды.

Тем временем министр природных ресурсов Сеамус О'Реган подтвердил, что правительство уже работает над поиском ресурсов.

Источник: delo.ua

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