В Канаде прошел сильнейший за 20 лет снегопад: в стране объявили режим ЧС
В течение 17-18 января в провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор выпало 76,2 см снега
В Канаде зафиксирован самый сильный за последние 20 лет снегопад.
Из-за стихии в восточных провинциях страны объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает CTV News.
Указано, что в течение 17-18 января в провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор выпало 76,2 см снега.
При этом предыдущий рекорд в 1999 году составил 68,4 см снега.
Как отмечается, руководители провинций просят у правительства включить мобилизацию вооруженных сил Канады, чтобы помочь пострадавшим от суровой зимней погоды.
Тем временем министр природных ресурсов Сеамус О'Реган подтвердил, что правительство уже работает над поиском ресурсов.
Источник: delo.ua