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В Киеве в троллейбус бросили «коктейль Молотова»: есть пострадавшие

В Киеве в троллейбус бросили «коктейль Молотова»: есть пострадавшие

В Киеве неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью в салон троллейбуса №37, одна из пассажирок получила ожоги рук и шеи. Злоумышленника задержали правоохранители, ему не удалось скрыться с места происшествия.

Инцидент произошел на улице Теодора Драйзера в Деснянском районе столицы. Спасатели получили сообщение о пожаре в троллейбусе в 12:27, прибывшие на место пожарные потушили огонь на площади 1,5 кв. м в 12:37.

Большого количества жертв удалось избежать благодаря правильным и быстрым действиям водителя, который остановил троллейбус, открыл двери и дал пассажирам возможность выйти наружу. Пострадавшую с ожогами второй степени забрала скорая, женщину госпитализировали.

Убегавшего с места преступления мужчину задержали сотрудники Патрульной полиции и их коллеги из Деснянского управления полиции.

«Транспорт в огне заметили патрульные и их коллеги из Деснянского управления полиции, находившиеся неподалеку. Стражи порядка быстро задержали мужчину, который убегал с места происшествия. Предварительно, задержанный 27-летний мужчина подтвердил свою причастность к произошедшему, но объяснить поступок не смог», - рассказали правоохранители.

Его действия квалифицировали по ч. 2 статьи 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога) и п.п. 1, 5 ч. 2 статьи 115 (умышленное убийство двух или более лиц общественно опасным способом) Уголовного кодекса Украины, сообщили в Киевской городской прокуратуре. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Агентство Телевидения Новости

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