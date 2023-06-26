В мае Красный Крест смог подтвердить пребывание в плену сотен пропавших без вести

В прошлом месяце Международному комитету Красного Креста удалось подтвердить пребывание в плену сотен пропавших без вести украинских воинов.

Об этом сообщил представитель Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко.

«У нас в последнее время, примерно в середине мая, было большое количество сообщений для родственников пропавших без вести, ведь мы получили подтверждение плена их родных и места их содержания. Сообщения о сотнях пропавших поступили в течение двух-трех недель», — отметил Власенко.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/19203

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