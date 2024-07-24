В оккупированной части Донецкой области критическая ситуация с мусором

На временно оккупированной территории Донецкой области под открытым небом хранится 3,62 миллиона тонн вредных отходов. Их не утилизируют и не обезвреживают, а объемы мусора продолжают расти ежемесячно.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Также уточняется, что оккупационные власти сделали Донецкий регион полигоном для сброса мусора из Ростовской области. Таким образом, половина токсичных бытовых отходов туда завезена именно из россии.

В ЦНС отмечают, что в этом российская оккупационная администрация проблемы не видит и убеждает местных в том, что вскоре будет построен мусороперерабатывающий завод.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/39500

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