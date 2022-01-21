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В ОРДО озвучили «хитрую» схему создания повода для вторжения российских войск в Украину

В ОРДО озвучили «хитрую» схему создания повода для вторжения российских войск в Украину

Представитель оккупационных властей ОРДО Эдуард Басурин анонсировал серию террористических актов на объектах жизнеобеспечения на неподконтрольной территории Донецкой области. О возможных взрывах на газопроводах и химических производствах он рассказал в так называемом «экстренном заявлении».

Об этом пишет издание «Остров».

По словам боевика, диверсанты «под видом военнослужащих Народной милиции ДНР и сил специальных операций вооруженных сил Российской Федерации» будут устраивать теракты на трансформаторных подстанциях, водо- и газопроводах, линиях электропередач, а также «на объектах промышленности, имеющих опасные химические производства».

Якобы, «под удар попадут объекты жизнеобеспечения Донецка, Горловки, Ясиноватой, Докучаевска и других населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения».

По версии Басурина на самом деле данные действия будут осуществлять спецназовцы ВСУ. Они будут снимать свои теракты на видео «с последующим представлением в качестве доказательств в международных организациях», выдавая их за диверсии российских сил спецопераций.

«Основными целями данных провокаций является обвинение Российской Федерации в создании поводов для развязывания агрессии против Украины…», — заявил он.

При этом боевик не уточнил, как украинская сторона объяснит наличие у нее массива видеозаписей терактов, секретно совершаемых на оккупированной территории Донбасса людьми «под видом военнослужащих Народной милиции ДНР и сил специальных операций вооруженных сил Российской Федерации».

Российская пропаганда, «поверив» Басурину на слово, активно начала тиражировать изложенную им версию. «Сценарий не так замысловат. Переодевшись в пиксель НМ ДНР плохие парни взорвут объекты инфраструктуры (по меморандуму — военное преступление), и заявят: «Это они, как будто бы это мы, — сами взорвали, чтоб свалить на ВСУ», — не смутила абсурдность «сценария» кремлевского журналиста-украинофоба Александра Сладкова. Главарь «ДНР» Денис Пушилин в эфире одного их телеканалов РФ тоже повторил данный фейк.

Источник: sprotyv.info

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