Повідомляють, що у Челябінську вручили повістку білорусу, хоча він не має громадянства Росії.

Виклик до військкомату отримали ще шість робітників бригади, де працює білоруський громадянин, переважно власники паспортів Узбекистану.

Білорус не з'явився до військкомату, і за ним приїхали з конвоєм.

«Є указ Путіна, згідно з яким у військкомат викликають навіть не громадян Росії», - суворо заявив керівник гастарбайтерів. Всіх, кого занесло на територію Росії, кремлівська банда вважає своїми рабами.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/21887

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