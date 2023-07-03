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В России отменили главное авиашоу из-за опасений относительно безопасности, - британская разведка

В России отменили главное авиашоу из-за опасений относительно безопасности, - британская разведка

В Минобороны Британии считают, что шоу, вероятно, отменили из-за угрозы атак беспилотников и международной изоляции России на фоне войны против Украины.

Организаторы также осознавали потенциальный ущерб для репутации, если на мероприятие приедет меньше международных делегаций.

Международное авиашоу MAKS не состоится впервые за 30 лет. Оно проводится раз в два года под Москвой. РФ демонстрирует свой гражданский и военный аэрокосмический сектор, привлекая экспортных клиентов.

Джерело: https://t.me/u_now/103501

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