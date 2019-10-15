В России сделали громкое заявление относительно нового обмена пленными с Украиной

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что пока рано говорить о новом этапе обмена пленными с Украиной.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Москальковой, в данный момент новый этап обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией не сформирован, поэтому рано обсуждать сроки взаимного освобождения российских и украинских граждан.

"Пока второй этап, по моему мнению, еще не сформировался. По времени лично мне пока не понятно", - пояснила она.

Кроме того, российский омбудсмен рассказала, что сейчас следит за состоянием 36 осужденных в Украине граждан РФ. Она добавила, что за регулярно обращается к украинской коллеге Людмиле Денисовой по поводу информации о состоянии заключенных.

"Формированием списков, которые могут быть согласованы с украинской стороной, у нас занимаются другие органы. У меня в аппарате есть мониторинговая группа, которая отслеживает судьбу каждого человека, обратившегося ко мне непосредственно самостоятельно, либо через родственников или через наши органы. У меня сегодня в списке 36 человек, находящихся в зоне моего особого внимания", - заявила Москалькова.

Источник: prm.ua

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