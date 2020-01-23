В школах Змиева введено новшество

В общеобразовательных учебных заведениях Змиевского района устанавливают камеры видеонаблюдения. Их размещают в коридорах, спортивных залах, в некоторых классных комнатах, столовых и во дворе, пишет 25tv.

Одной из первых камерами оборудовали Змиевскую школу №2. За образовательным процессом директор теперь наблюдает с экрана монитора.

По словам директора школы Евгения Двигуна, камеры установили в конце 2019 г. В частности, видеонаблюдение помогает разрешать конфликты. Был случай, когда ребенок упал на ступеньках и заявил, что его толкнули. Просмотр видеозаписи показал, что школьник упал, прыгая по ступенькам и его никто не толкал.

Источник: sq.com.ua

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