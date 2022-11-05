Від екології до більшовизму

От взагалі не здивований тим, що палка екоактивістка почала боротися з "деспотичною капіталістичною системою". І власне до самої Грети Тунберг у мене нуль питань. У 19 років уміння мислити критично і аналізувати власні дії ще придушене гормонами та юнацьким максималізмом. Я на фронті це регулярно бачу.

Я маю до чорта питань до дорослої лівоти, яка забила дівчинці голову соціалістською маячнею. Спершу екологічною. Як похідне - більшовицькою. Бо Грета Тунберг - їхнє створіння. Це вони вклали в голову активного дівчиська головну єресь - переконання що їй винні багатії.

Є такі дяді й тьоті, яки живучі на капіталістичному заході, що давно не знає дефіциту та "уміння доставати", старанно вкладають в голови таких Грет бузувірські ідеї Маркса і Троцького. Вони НЕ розповідають, що капіталізм це Мерседес, Старлінк, Епл та сланцевий газ. Що капіталізм це дивовижні умови, аби розкрити себе для особи, яка хоче творити і множити. Що зрештою людство аби створювати не знайшло нічого кращого за капіталізм.

Бери! Створюй! Заробляй! Ставай багатою! За Адамом Смітом, через свій добробут примножуй добробут людства. Але...

Це ж все працювати треба. Крутитися, ризикувати, вкалувати. А набагато простіше і приємніше волати "багатії мені винні"! Боротися з капіталізмом. Переконувати поспільство, що працювати не треба - треба експроприювати експрпріаторів. Плодити Шарикових замість Фордів та Джобсів.

...

Все логічно. Єдине, що радує. Лівота на Заході з'явилася набагато раніше ніж у нас. Захід вже скоро 200 років успішно дає їй раду. Греті Тунберг він теж раду дасть. Вже повірте.

Україна теж навчиться. Давати раду лівоті.

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