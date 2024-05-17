На Хмельниччині судитимуть настоятеля однієї з церков УПЦ МП, який виправдовував рф

Настоятель церкви УПЦ МП у Шепетівському районі Хмельниччини відповідатиме перед судом за розпалювання релігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії рф

Про це повідомляє Шепетівська районна прокуратура.

"За процесуального керівництва прокурорів Шепетівської окружної прокуратури закінчено досудове розслідування та скеровано до суду з обвинувальним актом кримінальне провадження щодо священнослужителя Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) настоятелем однієї із церков Шепетівського району", – повідомляють у прокуратурі.

За даними відомства сорокарічний священник, починаючи з грудня 2021 року, на своїй сторінці у забороненій соцмережі "Вконтакте" поширював на особистій сторінці матеріали, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі і образи почуттів громадян, у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Окрім цього, з лютого 2022 року цей священник умисно поширював матеріали, спрямовані на виправдування, визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України.

Відтак священнослужителю загрожує покарання у виді обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої, а також з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, ст. 17 Кримінального процесуального кодексу України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: espreso.tv

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