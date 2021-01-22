Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 21 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї. На обстріли противника українські військовослужбовці надали адекватну відповідь.

Також, неподалік Мар’їнки та Красногорівки українські захисники виявили проліт ворожих безпілотників типу «квадрокоптер» з перетином лінії розмежування. Обидва БпЛА були подавлені нашими засобами РЕБ.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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