Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:01
Просмотров: 63

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 26 січня, на переважній частині ділянок в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Лише в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета. В передмісті Мар’їнки українські захисники зафіксували кілька пострілів снайпера російсько-окупаційних військ.

На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів серед українських військовослужбовців немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 99 вибухонебезпечний предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Украина попала в годовой отчет ПАСЕ
26.01.2021 11:25    178
Українські сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ
26.01.2021 10:22    104
З 1 лютого Укрпошта переходить на використання попередніх митних даних в електронному виді, - Владислав Криклій
26.01.2021 10:00    176
Федоров пояснив, коли з'явиться повністю автоматична реєстрація ФОП
26.01.2021 09:25    115
Україна та В’єтнам активізують міжурядовий діалог з питань торговельно-економічного співробітництва
26.01.2021 08:44    91
Украина в 2020 году продала гособлигаций на более чем 380 млрд грн
26.01.2021 07:21    100
У закладах освіти стартує інженерний тиждень
26.01.2021 07:04    147
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 25 січня 2021 року
26.01.2021 06:36    90
Вступили в дію норми щодо цифровізації форм № 058/0 та 060/о (екстрених повідомлень по підозрах і випадках COVID-19)
26.01.2021 06:27    121
План видатків держбюджету-2020 недовиконали на 5%
26.01.2021 06:09    113
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 