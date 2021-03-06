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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Протягом поточної доби, 5 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Так, поблизу населеного пункту ПІСКИ, збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета, а біля АВІДІЇВКИ –зі стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту МАР’ЇНКА, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл наших позицій зі снайперської зброї.

Внаслідок цього, вогнепальне поранення отримав один український воїн. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – важкий.

На місці події працюють представники військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. З метою негайного припинення вогню СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЕ на запровадження режиму «Тиша». Проте представники російсько-окупаційних військ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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