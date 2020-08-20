Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

У районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерацій у Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, в обідній час противник зі стрілецької зброї провокував наших захисників біля Луганського. Постріли були не прицільними, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали та на провокацію ворога не піддалися.

На усіх інших ділянках фронту режим тиші зберігався повною мірою.

Відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

У районі проведення операції належно виконують завдання підрозділи ДСНС Об’єднаних сил. Зокрема, сапери розмінували близько шести гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 39 знайдених вибухонебезпечних предметів. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували тридцять сім квартир. Ще на двадцяти семи об’єктах роботи продовжуються.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

18 серпня у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.

Крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 89 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6368 транспортних засобів та 5135 осіб. Також було затримано 5 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 2006 осіб. В зворотному напрямку – 1106 осіб. КПВВ «Мар’їнка» та «Новотроїцьке», з вини окупантів, не функціонує.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»