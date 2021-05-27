Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Ігноруючи домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України.

З початку доби зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту КРИМСЬКЕ ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та із озброєння бойової машини піхоти.

Неподалік ПРИЧЕПИЛІВКИ російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населених пунктів КРАСНОГОРІВКА та ПАВЛОПІЛЬ противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу АВДІЇВКИ противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.

Внаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 72 вибухонебезпечні предмети.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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