Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Від початку цієї доби зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.
Неподалік селища ЗАЙЦЕВЕ російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу ШИРОКИНОГО та ВОДЯНОГО ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.
Біля населеного пункту ПІСКИ російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.
У напрямку НОВОТОШКІВСЬКОГО противник здійснив обстріл із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, на межі Луганської та Донецької областей зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 11 гектарів території та передали на знищення 148 вибухонебезпечних предметів.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation