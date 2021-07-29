Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку цієї доби зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік селища ЗАЙЦЕВЕ російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу ШИРОКИНОГО та ВОДЯНОГО ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля населеного пункту ПІСКИ російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

У напрямку НОВОТОШКІВСЬКОГО противник здійснив обстріл із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на межі Луганської та Донецької областей зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 11 гектарів території та передали на знищення 148 вибухонебезпечних предметів.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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