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Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Упродовж поточної доби, 20 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля БЕРЕЗОВОГО ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу КРАСНОГОРІВКИ окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В напрямку ЗОЛОТОГО-4 найманці двічі здійснили обстріли, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.

В районі НОВОЛУГАНСЬКОГО ворожі збройні формування два рази обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік ТРОЇЦЬКОГО противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В бік ПРИЧЕПИЛІВКИ російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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