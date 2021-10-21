Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Упродовж поточної доби, 20 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Біля БЕРЕЗОВОГО ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
Поблизу КРАСНОГОРІВКИ окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В напрямку ЗОЛОТОГО-4 найманці двічі здійснили обстріли, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс і стрілецьку зброю.
В районі НОВОЛУГАНСЬКОГО ворожі збройні формування два рази обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік ТРОЇЦЬКОГО противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.
В бік ПРИЧЕПИЛІВКИ російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!
Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation