Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Неподалік НОВОЗВАНІВКИ ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку НОВОГРИГОРІВКИ найманці двічі здійснили обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я обох – задовільний.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь щоб змусити противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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