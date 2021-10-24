Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:01
Просмотров: 87

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Неподалік НОВОЗВАНІВКИ ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку НОВОГРИГОРІВКИ найманці двічі здійснили обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я обох – задовільний.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь щоб змусити противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

COVID-19 в Україні б'є рекорди: як бути далі?
23.10.2021 11:00    367
Україна приєднується до Конвенції про Європейський інститут лісу
23.10.2021 10:47    212
Нарахування субсидій для домогосподарств у регіонах з “червоним” рівнем карантинних обмежень здійснюється на збільшені соціальні нормативи
23.10.2021 10:08    192
Савченко із сестрою затримали у "Борисполі" з підробленими ковід-сертифікатами
23.10.2021 09:32    352
Електроенергія з РФ та Білорусі: стартували аукціони на імпорт
23.10.2021 09:20    200
Українська розвідка збільшить обсяги обміну інформацією з країнами чорноморського регіону та НАТО
23.10.2021 08:47    145
Вакцина від COVID-19 - не на все життя, це вакцина для життя! - Віктор Ляшко
23.10.2021 08:37    261
Украина закрывает на КПВВ с оккупированным Крымом таможенные посты: названа причина
23.10.2021 08:16    427
КСУ признал неконституционной передачу городам общежитий без согласия компании-владельца
23.10.2021 07:33    196
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 22 жовтня 2021 року
23.10.2021 06:41    137
Загрузка...
 