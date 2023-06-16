Військові Південної Кореї витягли з моря частини корпусу космічної ракети КНДР, запущеної понад два тижні тому — Yonhap.

Військовим вдалося дістали з дна Жовтого моря першу затонулу частину північнокорейської космічної ракети, яка впала в море після невдалої проби КНДР вивести на навколоземну орбіту розвідувальний супутник 31 травня.

Після падіння ракети військові Південної Кореї відразу вирушили на пошуки й ідентифікували одну з її частин на морському дні на глибині 75 метрів. Її довжина становила приблизно 15 метрів — тобто майже половину всієї ракети.

Для пошукової операції ВМС задіяли групу спеціально підготовлених водолазів, два пошуково-рятувальні судна та підводний рятувальний човен і морський патрульний літак. Знайдену частину північнокорейської ракети транспортують до місця базування Другого флоту ВМС, що за 60 кілометрів на південь від Сеула, де фахівці з Південної Кореї та США проведуть їхнє дослідження і з’ясують, наскільки далеко просунулися північнокорейські ракетні технології і якого прогресу КНДР досягла в розробці ракет великої дальності.

Крім того, південнокорейські військові продовжують пошуки інших частин космічної ракети, намагаючись знайти її третій ступінь і сам супутник.

**31 травня Північна Корея запустила свою нову ракету-носій "Чолліма-1" із військовим супутником-шпигуном, але через неправильний запуск двигуна другого ступеня вона впала в море за 200 кілометрів на захід від південнокорейського острова Еочхон.

Джерело: https://t.me/znua_live/98213

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