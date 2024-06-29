Внаслідок обстрілу Харківщини поранено жінку

О 7:50 окупанти здійснили повторний ворожий обстріл по території Куп’янська Вузлового.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Ворог завдав ударів по місцевому кладовищу касетними боєприпасами. Постраждала 70-річна жінка, госпіталізована до медичної установи.

О 10:15 окупанти артилерійським вогнем вдарили по селу Одноробівка.

У результаті прямого влучання пошкоджене адміністративне приміщення сільгосппідприємства та магазин. Без жертв.

Ворог чотири дні поспіль накриває ударами цей населений пункт.

Агентство Телевидения Новости