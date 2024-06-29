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Внаслідок обстрілу Харківщини поранено жінку
О 7:50 окупанти здійснили повторний ворожий обстріл по території Куп’янська Вузлового.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Ворог завдав ударів по місцевому кладовищу касетними боєприпасами. Постраждала 70-річна жінка, госпіталізована до медичної установи.
О 10:15 окупанти артилерійським вогнем вдарили по селу Одноробівка.
У результаті прямого влучання пошкоджене адміністративне приміщення сільгосппідприємства та магазин. Без жертв.
Ворог чотири дні поспіль накриває ударами цей населений пункт.