Внаслідок обстрілу міста Ізюм на Харківщині постраждало 12 людей: слідчі фіксують наслідки

Вчора ввечері військові рф завдали удари по місту Ізюм на Харківщині двома ракетами Х-59.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

27 серпня о 21:50 окупанти обстріляли місто Ізюм. Одна ракета влучила по території місцевого хлібокомбінату. Друга поцілила у приватне домоволодіння.

Пошкоджено 15 прилеглих до місць прильотів будинків. Постраждало 12 цивільних осіб, серед яких п’ятеро дітей віком 3, 5, 8, 13 та 16 років. В однієї дитини легкі порізи, в інших – гостра реакція на стрес.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости