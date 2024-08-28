Внаслідок обстрілу міста Ізюм на Харківщині постраждало 12 людей: слідчі фіксують наслідки
Вчора ввечері військові рф завдали удари по місту Ізюм на Харківщині двома ракетами Х-59.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
27 серпня о 21:50 окупанти обстріляли місто Ізюм. Одна ракета влучила по території місцевого хлібокомбінату. Друга поцілила у приватне домоволодіння.
Пошкоджено 15 прилеглих до місць прильотів будинків. Постраждало 12 цивільних осіб, серед яких п’ятеро дітей віком 3, 5, 8, 13 та 16 років. В однієї дитини легкі порізи, в інших – гостра реакція на стрес.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.