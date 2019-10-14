Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:47
Просмотров: 101

Во время "климатических" протестов в Лондоне полиция схватила принцессу Бельгии

Во время климатических протестов в Лондоне полиция схватила принцессу Бельгии

В Лондоне во время акции против изменений климата полиция задержала принцессу Бельгии Марию-Эсмеральду

Об этом со ссылкой на The Telegraph сообщает "Укринформ" .

63-летнюю дочь короля Леопольда III задержали офицеры полиции на Трафальгарской площади, но затем освободили без предъявления обвинения 11 октября.

Документ об освобождении после задержания полицией, который распространяется в сети, содержит фамилию принцессы, а в качестве ее адреса указана ее собственность в размере 6 млн фунтов в городе Камден, что неподалеку от Лондона.

Всего более 1,1 тыс. протестующих из движения Extinction Rebellion, которые пообещали парализовать жизнь Лондона на две недели, были арестованы начиная с 7 октября.

Протестующие ставили палатки по всей столице Великобритании, в том числе на Трафальгарской площади, перекрывая основные автодороги.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Джонсон попросит депутатов поддержать любое соглашение по Brexit - The Times
13.10.2019 11:25    112
ПриватБанк подав до суду на завод Коломойського: через мітинги
12.10.2019 07:02    136
В Кривом Роге горняки протестуют под стенами местного горсовета
11.10.2019 09:58    131
«Нет капитуляции»: в Харькове требовали созвать внеочередную сессию облсовета
11.10.2019 07:58    166
Пикет в Ковшаровке: люди отстаивают местную больницу (ФОТО)
08.10.2019 07:54    234
Британия планирует запретить установку газовых котлов в новых домах с 2025 года
07.10.2019 10:27    198
У Мінську пройшов мітинг проти можливої інтеграції з Росією
07.10.2019 07:58    152
В Харькове коммунальщики затеяли работы во время общеукраинской акции возле палатки
07.10.2019 07:10    263
Участники вече "Остановим капитуляцию!" выдвинули 6 требований к украинской власти
07.10.2019 06:14    601
Всеукраїнське віче «Зупинимо капітуляцію». Харків
07.10.2019 06:05    265
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 