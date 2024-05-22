Во вторник в Нью-Йорке завершилась основная фаза судебного процесса по уголовному делу Трампа

В понедельник и во вторник утром показания давал единственный свидетель, вызванный защитой – адвокат Костелло, которого главный свидетель обвинения Майкл Коэн поначалу намеревался в 2018 году привлечь к своей собственной защите по обвинению в совершении по сути того же преступления, в котором обвиняется сейчас Трамп. Адвокаты Трампа надеялись, что Костелло сможет дискредитировать Коэна в качестве надежного свидетеля, но на деле оказалось, что Костелло скорее навредил им, чем помог. В понедельник Костелло вызывающе вел себя, давая показания, грубо комментировал вслух решения судьи об отводе тех или иных вопросов защиты в ответ на протест прокуроров. Судья Хуан Мерчан вынужден был даже прервать заседание, удалить всех, включая присяжных из зала и сделать Костелло выговор: его поведение – проявление неуважения к суду. Судья предупредил его и адвокатов Трампа, что вынужден будет лишить Костелло слова, если подобное поведение будет продолжаться.

Судья Мерчан объявил, что в следующий вторник, 28 мая, стороны обвинения и защиты представят свои последние аргументы, после чего присяжные удалятся в совещательную комнату для обсуждения вердикта. Им предстоит решить, виновен или не виновен Трамп в фальсификации 34-х финансовых документов.

До этого присяжные займутся своими обычными повседневными делами, а судья, прокуроры и адвокаты будут обсуждать, какие вопросы будут поставлены перед присяжными перед тем, как последние удалятся в совещательную комнату для обсуждения вердикта.

Во вторник утром, как и в течение всей последней недели, республиканские члены Конгресса и другие республиканские политики устроили митинг в поддержку Трампа возле здания суда. Во вторник этот митинг возглавлял сын Трампа Дональд-младший, признанный ранее вместе со своим отцом и братом Эриком другим судом виновным в систематическом многолетнем финансовом мошенничестве. На этих митингах все участвующие в них республиканцы, как правило, одеты в одинаковые серо-голубые костюмы и одинаковые красные галстуки.

За матеріалами: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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