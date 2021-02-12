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Водителю грузовика, провалившегося под асфальт, полиция выписала протокол

Водителю грузовика, провалившегося под асфальт, полиция выписала протокол

Сегодня в 11:20 на улице Шота Руставели, 4/20, под грузовым автомобилем Volvo провалился асфальт. Водитель грузовика, выезжая с улицы Шота Руставели на площадь Героев Небесной Сотни, объезжал поврежденный участок дороги по тротуару – асфальт веса грузового авто не выдержал.

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, нарушение правил дорожного движения (пункты 1.5, 2.3.б и пункт 11.13 ПДД Украины) на водителя был составлен протокол по ч.1 ст.139 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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