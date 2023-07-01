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Воды в ставке-охладителе ЗАЭС недостаточно, – глава МАГАТЭ

Воды в ставке-охладителе ЗАЭС недостаточно, – глава МАГАТЭ

Воды в ставке-охладителе ЗАЭС недостаточно, – глава МАГАТЭ в интервью телеканалу France 24

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявляет, что уровня воды, который сегодня обеспечивается в пруду-охладителе Запорожской АЭС, достаточно лишь для решения ситуативной ситуации, которая возникла после подрыва Каховской ГЭС.

В то же время, в долгосрочной перспективе имеющегося количества воды - недостаточно.

«Руководство станции приняло начальные меры для сохранения необходимого количества воды, но этого будет недостаточно в долгосрочной перспективе», - предупредил Гросси.

Гросси назвал разрушение плотины в Новой Каховке «печальной чередой событий, которые ухудшают положение станции».

Джерело: https://t.me/u_now/103308

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