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ВСУ сбили российский экспериментальный БПЛА «Мерлин-ВР»

ВСУ сбили российский экспериментальный БПЛА «Мерлин-ВР»

Вооруженные силы Украины сбили экспериментальный российский разведывательный БПЛА «Мерлин-ВР». Его впервые публично продемонстрировали только в сентябре 2021 года и до сих пор официально не приняли на вооружение ВС рф.

Об этом сообщил волонтер Павел Кащук. Он же обнародовал первые фотографии сбитого российского разведывательного беспилотника, передает Оbozrevatel.

ВСУ сбили российский экспериментальный БПЛА «Мерлин-ВР»

ВСУ сбили российский экспериментальный БПЛА «Мерлин-ВР»

ВСУ сбили российский экспериментальный БПЛА «Мерлин-ВР»

БПЛА «Мерлин-ВР» разработан в смоленском НИИ современных телекоммуникационных технологий. Его главная особенность – использование гибридного двигателя, что должно снизить шумность дрона при сохранении высокой дальности полета.

Россияне утверждают, что БПЛА может находиться в воздухе до 10 часов и подниматься на высоту до 5 км. Полезная нагрузка дрона декларируется на уровне 6,5 кг, что позволяет оснащать его мощными оптико-локационными станциями.

«Учитывая то, что в сентябре прошлого года «Мерлин-ВР» был лишь продемонстрирован и отмечалось, что будет только решаться вопрос о проведении испытаний, использование этого дрона может свидетельствовать о нехватке штатных средств разведки или невозможности их применения из-за уязвимости и умелых действий ВСУ. В противном случае найти причины риска экспериментальным изделием довольно сложно», – делает вывод специализированное военное издание Defense Express.

Источник: sprotyv.info

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