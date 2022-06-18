ВСУ сбили российский экспериментальный БПЛА «Мерлин-ВР»

Вооруженные силы Украины сбили экспериментальный российский разведывательный БПЛА «Мерлин-ВР». Его впервые публично продемонстрировали только в сентябре 2021 года и до сих пор официально не приняли на вооружение ВС рф.

Об этом сообщил волонтер Павел Кащук. Он же обнародовал первые фотографии сбитого российского разведывательного беспилотника, передает Оbozrevatel.

БПЛА «Мерлин-ВР» разработан в смоленском НИИ современных телекоммуникационных технологий. Его главная особенность – использование гибридного двигателя, что должно снизить шумность дрона при сохранении высокой дальности полета.

Россияне утверждают, что БПЛА может находиться в воздухе до 10 часов и подниматься на высоту до 5 км. Полезная нагрузка дрона декларируется на уровне 6,5 кг, что позволяет оснащать его мощными оптико-локационными станциями.

«Учитывая то, что в сентябре прошлого года «Мерлин-ВР» был лишь продемонстрирован и отмечалось, что будет только решаться вопрос о проведении испытаний, использование этого дрона может свидетельствовать о нехватке штатных средств разведки или невозможности их применения из-за уязвимости и умелых действий ВСУ. В противном случае найти причины риска экспериментальным изделием довольно сложно», – делает вывод специализированное военное издание Defense Express.

Источник: sprotyv.info

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