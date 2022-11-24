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24.11.2022 22:01
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Втекла з дому через заборону на інтернет-ігри: поліція оперативно знайшла 10-річну дівчинку

Втекла з дому через заборону на інтернет-ігри: поліція оперативно знайшла 10-річну дівчинку

24 листопада близько 13:00 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області звернулася стурбована мешканка міста Чугуїв та повідомила про зникнення малолітньої племінниці. До вечора жінка намагалася самостійно знайти дівчинку, а потім звернулася до правоохоронців.

Заявниця розповіла, що між ними виник конфлікт через ігри в Інтернеті, які негативно впливають на дитину.

Тому жінка забрала телефон у дівчинки. Образившись, племінниця написала записку, що йде до селища Борова та втекла з дому.

Менш ніж за дві години правоохоронці знайшли дитину в селищі Борова у родичів.

Поліцейські повернули дитину. Жертвою злочинних посягань вона не стала. З дівчинкою провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости

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