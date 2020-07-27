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Выстроились в цепь: в России отдыхающие спасли тонувшую женщину

Выстроились в цепь: в России отдыхающие спасли тонувшую женщину

В Перми, на набережной реки Кама, местные жители героически спасли тонувшую женщину.

Видео инцидента опубликовал в соцсетях глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Как рассказали очевидцы, 32-летняя женщина по непонятным причинам прыгнула в воду и поплыла на спине на середину реки. В какой-то момент ей стало плохо и она начала тонуть.

На помощь пострадавшей бросился один из прохожих. Он дотащил ее до берега. Затем несколько десятков человек выстроились в живую цепочку, чтобы помочь вытащить женщину из воды по скользкому уклону набережной.

После оказания первой помощи пострадавшую передали врачам скорой помощи.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: герои, чп

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