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Выстроились в цепь: в России отдыхающие спасли тонувшую женщину
В Перми, на набережной реки Кама, местные жители героически спасли тонувшую женщину.
Видео инцидента опубликовал в соцсетях глава Пермского края Дмитрий Махонин.
Как рассказали очевидцы, 32-летняя женщина по непонятным причинам прыгнула в воду и поплыла на спине на середину реки. В какой-то момент ей стало плохо и она начала тонуть.
На помощь пострадавшей бросился один из прохожих. Он дотащил ее до берега. Затем несколько десятков человек выстроились в живую цепочку, чтобы помочь вытащить женщину из воды по скользкому уклону набережной.
После оказания первой помощи пострадавшую передали врачам скорой помощи.
Источник: Новости Ю
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