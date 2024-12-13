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У 2024 році у світі вбили рекордну кількість журналістів. Сотні медійників ув’язнені

У 2024 році у світі вбили рекордну кількість журналістів. Сотні медійників ув’язнені

Цьогоріч 54 журналісти були вбиті під час виконання робочих обов’язків або через свою роботу.

Про це йдеться у звіті «Репортерів без кордонів» (RSF).

У всьому світі кількість журналістів, убитих під час роботи у зонах конфлікту — в Іраку, Судані, М’янмі, Україні та регіоні, охопленому війною в Газі, — досягла п’ятирічного максимуму.

Найнебезпечнішим регіоном у світі для журналістів наразі є Сектор Гази. На нього у 2024 році припадало майже 30% журналістів, які були вбиті під час роботи. RSF пише, що вони були вбиті ізраїльською армією.

А найнебезпечнішою країною для журналістів стала Палестина. За останні п’ять років там зафіксовано більше загиблих, ніж у будь-якій іншій країні. Згідно з даними RSF, із жовтня 2023 року в Палестині було вбито понад 145 журналістів, зокрема щонайменше 35 під час виконання службових обов’язків.

Азія — другий найнебезпечніший регіон для журналістів через велику кількість убитих журналістів у Пакистані (7) і під час протестів, які сколихнули Бангладеш (5).

Окрім того, цьогоріч зросла кількість затриманих журналістів (+7,2%). Це значною мірою пов’язано зі збільшенням журналістів під вартою в росії (+8) та Ізраїлі (+17).

Ізраїль ув’язнив найбільше журналістів із початку війни в Газі в жовтні 2023 року, і тепер перебуває на третьому місці у світі за кількістю в’язнів-медійників. Майже половину ув’язнених журналістів у світі утримують у чотирьох країнах — Китаї (124, зокрема 11 у Гонконзі), М’янмі (61), Ізраїлі (41) і Білорусі (40). Загальний термін для всіх затриманих за ґратами сягає 250 років.

Також, за даними RSF, 55 журналістів перебувають у полоні. 70% із них — у Сирії. Більшість із них були викрадені «Ісламською державою» під час війни. І зараз, через 10 років, досі «надзвичайно важко, якщо не практично неможливо» отримати інформацію про їхню долю та місцеперебування. Утім крах режиму Башара Асада «відкрив вікно надії».

95 журналістів вважаються зниклими безвісти в 34 країнах світу. Понад чверть із них зникли за останні 10 років.

Джерело: hromadske.ua

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