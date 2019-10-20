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У 500 разів понад норму: на Одещині СБУ попередила загрозу радіаційного забруднення (ВІДЕО)

У 500 разів понад норму: на Одещині СБУ попередила загрозу радіаційного забруднення (ВІДЕО)

У місті Южне Одеської області СБ України своєчасно виявила та усунула потенційну загрозу радіоактивного забруднення довкілля. Наразі небезпечну ситуацію локалізовано, загрози життю та здоров`ю місцевого населення не існує.

Під час планових контрольно-перевірочних заходів правоохоронці з`ясували, що в одному із виробничих приміщень місцевого державного науково-виробничого центру зберігаються небезпечні предмети, які є джерелом іонізуючого випромінювання.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України, було проведено невідкладну перевірку місця події.

Спільна комісія у складі представників Служби безпеки, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, Держпродспоживслужби та органів місцевого самоврядування виявила в одному із герметичних ангарів підприємства обладнання, радіоактивне випромінювання якого перевищувало встановлені норми у понад 500 разів.

За висновками профільних експертів, можливе транспортування предметів за межі місця зберігання могло призвести до радіаційного забруднення навколишньої території та завдати шкоди місцевому населенню. Враховуючи близькість розташування до підприємства складів із сільгосппродукцією морського торговельного порту, існувала потенційна загроза розповсюдження радіації за кордон.

Наразі, із дотриманням всіх відповідних норм, небезпечне обладнання до утилізації передано для відповідальне зберігання спеціалізованому державному підприємству. Для пересвідчення в остаточному усуненні потенційної загрози на підприємстві проведена додаткова дезактивація.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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Темы: Одесса, сбу

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